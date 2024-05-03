Тырсин Иван
Место рожденияРоссия
Дата рождения1906
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Тырсин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Смерть
1983