Тырсин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырсин Иван

Место рождения

Россия

Дата рождения

1906

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Тырсин Василий

Мать: Тырсина (Ковалева) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тырсина (Кирюхина) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тырсина (Кирюхина) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тырсина (Кирюхина) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тырсина (Кирюхина) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тырсина (Кирюхина) Любовь Григорьевна

Смерть
1983

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