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Галкин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1938

Дата смерти

02.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938

Отец: Галкин Иван Григорьевич

Мать: Галкина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
12.08.1958

Дочь: Цветкова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Галкина Александра Андреевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1962

Сын: Галкин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Галкина Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
02.11.1972
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