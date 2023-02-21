Галкин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1938
Дата смерти02.11.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938
Отец: Галкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1958
Дочь: Цветкова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Галкина Александра Андреевна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1962
Мать ребёнка: Галкина Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
02.11.1972