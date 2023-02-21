Енговатова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енговатова Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Енговатов Гавриил Семенов

Отец ребёнка: Енговатов Семен Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Енговатова Анна Семенова

Отец ребёнка: Енговатов Семен Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енговатов Семен Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1816 и 1834
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