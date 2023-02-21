Енговатова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Енговатов Гавриил Семенов
Отец ребёнка: Енговатов Семен Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Енговатова Анна Семенова
Отец ребёнка: Енговатов Семен Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834