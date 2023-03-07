Трегубова (Чернятьева) Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Чернятьева) Анна Яковлева

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Место рождения

поч. Березиных, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Березиных, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Мамаева Дарья Никитина

Отец ребёнка: Трегубов Никита (Максим) Семенов

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Феодосия Никитина

Отец ребёнка: Трегубов Никита (Максим) Семенов

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Трегубов Пимен Никитин

Отец ребёнка: Трегубов Никита (Максим) Семенов

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Трегубов Петр Никитин

Отец ребёнка: Трегубов Никита (Максим) Семенов

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Трегубов Никита (Максим) Семенов

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Никита (Максим) Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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