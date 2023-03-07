Трегубова (Чернятьева) Анна Яковлева
Место рожденияпоч. Березиных, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Березиных, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Мамаева Дарья Никитина
Отец ребёнка: Трегубов Никита (Максим) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Феодосия Никитина
Отец ребёнка: Трегубов Никита (Максим) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1733
Отец ребёнка: Трегубов Никита (Максим) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Трегубов Никита (Максим) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Трегубов Никита (Максим) Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762