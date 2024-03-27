(Беккерова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Беккерова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Беккеров Моисей

Мать: Беккерова Анна

Смерть
Неизвестно
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