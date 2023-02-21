Дмитриева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 30 и 87
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Иван
Отец ребёнка: Дмитриев Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Федор
Отец ребёнка: Дмитриев Анисим
с. Захаркино Самарской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дмитриев Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Семен
Отец ребёнка: Дмитриев Анисим
с. Захаркино Самарской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Анисим
Смерть
Между 30 и 87
с. Захаркино Самарской области