Дмитриева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 30 и 87

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Иван

Отец ребёнка: Дмитриев Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Федор

Отец ребёнка: Дмитриев Анисим

с. Захаркино Самарской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дмитриев Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Семен

Отец ребёнка: Дмитриев Анисим

с. Захаркино Самарской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Анисим

Смерть
Между 30 и 87
с. Захаркино Самарской области
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