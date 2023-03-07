Шустилова (Маслова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустилова (Маслова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Василий

Мать: Маслова Мария Ниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стебаков Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Шустилов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустилов Сергей

Отец ребёнка: Шустилов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Шустилов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустилов Виктор

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