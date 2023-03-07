Шустилова (Маслова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов Василий
Мать: Маслова Мария Ниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стебаков Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Шустилов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустилов Сергей
Отец ребёнка: Шустилов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Шустилов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шустилов Виктор