Авцон Рива — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авцон Рива

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авцон Белла Семёновна

Отец ребёнка: Авцон Семён (Шмуэль, Сеня) Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авцон Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Авцон Семён (Шмуэль, Сеня) Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авцон Семён (Шмуэль, Сеня) Григорьевич

Рождение ребёнка
01.06.1928

Сын: Авцон Борис Семёнович

Отец ребёнка: Авцон Семён (Шмуэль, Сеня) Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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