Авцон Рива
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авцон Белла Семёновна
Отец ребёнка: Авцон Семён (Шмуэль, Сеня) Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авцон Семён (Шмуэль, Сеня) Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1928
Отец ребёнка: Авцон Семён (Шмуэль, Сеня) Григорьевич
Смерть
Неизвестно