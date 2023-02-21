Мордовская (Трухина) Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1947
Дочь: Спирченок Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Мордовский Виктор Илларионович
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно