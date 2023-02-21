Мордовская (Трухина) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордовская (Трухина) Антонина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1947

Дочь: Спирченок Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Мордовский Виктор Илларионович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордовский Виктор Илларионович

Смерть
Неизвестно
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