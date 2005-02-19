Джелилова (Дмитриева) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1947
Дата смерти19.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1947
Отец: Дмитриев Дмитрий
Рождение ребёнка
19.04.1967
Дочь: Жуган Светлана Маратовна
Отец ребёнка: Лобачёв Марат Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1973
Дочь: Джелилова Лилия Шевкетовна
Отец ребёнка: Джелилов Шевкет Сетаблаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2005