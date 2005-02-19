Джелилова (Дмитриева) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джелилова (Дмитриева) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1947

Дата смерти

19.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1947

Отец: Дмитриев Дмитрий

Мать: Макарычева Галина Филипповна

Рождение ребёнка
19.04.1967

Дочь: Жуган Светлана Маратовна

Отец ребёнка: Лобачёв Марат Михайлович

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
22.03.1973

Дочь: Джелилова Лилия Шевкетовна

Отец ребёнка: Джелилов Шевкет Сетаблаевич

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джелилов Шевкет Сетаблаевич

Смерть
19.02.2005
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