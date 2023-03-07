Литвиненко Ефим Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвиненко Ефим Игнатов

Литвиненко Ефим Игнатов

avatar

Место рождения

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1760 ст.

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.

Отец: Литвиненко Игнат

Мать: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Литвиненко Павел Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Литвиненко Владимир Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1816
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close