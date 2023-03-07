Литвиненко Ефим Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.
Отец: Литвиненко Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Литвиненко Владимир Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1816