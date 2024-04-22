Пузыня (Кошина) Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузыня (Кошина) Ульяна Алексеевна

Место рождения

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

09.07.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1885 ст.

Отец: Кошин Алексей Гаврилович

Мать: Кошина Наталья Ивановна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.

Дочь: Пузыня Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Пузыня Дмитрий Иванович

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузыня Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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