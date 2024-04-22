Пузыня (Кошина) Ульяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1885 ст.
Отец: Кошин Алексей Гаврилович
Мать: Кошина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.
Дочь: Пузыня Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Пузыня Дмитрий Иванович
Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно