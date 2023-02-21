Чередова Федосья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Маланья Никитична
Отец ребёнка: Чередов Никита Осипович
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Меланья Никитична
Отец ребёнка: Чередов Никита Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно