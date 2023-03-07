Копылов Фрол Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Копылов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Осип Фролович
Мать ребёнка: Копылова Анна Еремеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Фролович
Мать ребёнка: Копылова Анна Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Анна Еремеевна
Смерть
Неизвестно