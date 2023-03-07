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Копылов Фрол Михайлович

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Копылов Михаил

Мать: не указана

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1665

Сын: Осип Фролович

Мать ребёнка: Копылова Анна Еремеевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Фролович

Мать ребёнка: Копылова Анна Еремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Анна Еремеевна

Смерть
Неизвестно
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