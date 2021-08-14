Антонова (Аникина) Наталия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова (Аникина) Наталия Сергеевна

Антонова (Аникина) Наталия Сергеевна

avatar

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

27.04.1969

Дата смерти

14.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Сергей Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.2001

Дочь: Антонова Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Антонов Сергей Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.08.2021
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close