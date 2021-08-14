Антонова (Аникина) Наталия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.04.1969
Дата смерти14.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
18.05.2001
Дочь: Антонова Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Антонов Сергей Евгеньевич
Смерть
14.08.2021