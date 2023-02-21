Малахова (Пономаренко) Евгения Геннадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономаренко Игорь Сергеевич
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономаренко Игорь Сергеевич