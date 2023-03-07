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Давыденко Александр Юрьевич

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

26.08.1971

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

1972 г.р.

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1971

Отец: Давыденко Юрий Максимович

Мать: Давыденко Любовь Ивановна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
28.04.2001

Жена: Жинова Светлана Александровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
09.10.2001

Сын: Давыденко Роман Александрович

Мать ребёнка: Жинова Светлана Александровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
26.04.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жинова Светлана Александровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
01.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жинова Светлана Александровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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