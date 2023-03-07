Давыденко Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1971
Бракосочетание
28.04.2001
Рождение ребёнка
09.10.2001
Сын: Давыденко Роман Александрович
Мать ребёнка: Жинова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
26.04.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жинова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
01.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жинова Светлана Александровна