(Mishenina (Losina)) Nina Efimovna 03.08.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Mishenina (Losina)) Nina Efimovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 03.08.1952, Russia, Orenburg

умерла 01.05.2008, Russia, Orenburg

Отец
Losin Efim Afroimovich17.02.1926 г.р.
Мать
Losina (Kazak) Dina Davidovna09.02.1919 г.р.
Супруги
Mishenin Vyacheslav20.06.1950 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1952

Отец: Losin Efim Afroimovich

Мать: Losina (Kazak) Dina Davidovna

Russia, Orenburg

Место жительства
Неизвестно
Russia, Orenburg

Бракосочетание
02.12.1972

Муж: Mishenin Vyacheslav

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
25.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Mishenin Vyacheslav

Russia, Orenburg

Смерть
01.05.2008
Russia, Orenburg

Похороны
Неизвестно
Novo Yevreyski Kladbishche, Orenburg, Russia

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