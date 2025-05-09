(Mishenina (Losina)) Nina Efimovna
женский, родилась 03.08.1952, Russia, Orenburg
умерла 01.05.2008, Russia, Orenburg
ОтецLosin Efim Afroimovich17.02.1926 г.р.
МатьLosina (Kazak) Dina Davidovna09.02.1919 г.р.
Супруги
Mishenin Vyacheslav20.06.1950 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1952
Russia, Orenburg
Место жительства
Неизвестно
Russia, Orenburg
Бракосочетание
02.12.1972
Муж: Mishenin Vyacheslav
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
25.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Mishenin Vyacheslav
Russia, Orenburg
Смерть
01.05.2008
Russia, Orenburg
Похороны
Неизвестно
Novo Yevreyski Kladbishche, Orenburg, Russia