Колесникова Федора Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.05.1834
Сын: Колесников Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Колесников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Колесников Поликарп Иванович
Отец ребёнка: Колесников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Колесников Василий Иванович
Отец ребёнка: Колесников Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно