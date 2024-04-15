Колесникова Федора Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Федора Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1834

Сын: Колесников Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Колесников Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Колесников Василий Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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