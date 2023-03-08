Гуляй (Короткевич) Антонина Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляй (Короткевич) Антонина Рафаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Короткевич Рафаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1924

Сын: Можейко Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Можейко Николай Валерианович

д.Омельковщина Хойникского р-на Гомельской обл.
Бракосочетание
После 1945

Муж: Гуляй Авраам Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Можейко Николай Валерианович

Смерть
Неизвестно
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