Гуляй (Короткевич) Антонина Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Короткевич Рафаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1924
Сын: Можейко Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Можейко Николай Валерианович
д.Омельковщина Хойникского р-на Гомельской обл.
Бракосочетание
После 1945
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно