Кутушев Губайдулла Мурзагалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутушев Губайдулла Мурзагалиевич

Место рождения

д.Тюканово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутушев Мурзагали Мандиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутушева (Надршина) Гатия Шагингареевна

Рождение ребёнка
18.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутушева (Надршина) Гатия Шагингареевна

Смерть
1932

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