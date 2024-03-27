Кутушев Губайдулла Мурзагалиевич
Место рожденияд.Тюканово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутушев Мурзагали Мандиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутушева (Надршина) Гатия Шагингареевна
Рождение ребёнка
18.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутушева (Надршина) Гатия Шагингареевна
Смерть
1932