Кудрявцева Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти18.12.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
год рождения рассчитан, исходя из возраста, указанного в свидетельстве о смерти
Рождение ребёнка
09.06.1916
Дочь: Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Степан Авдеевич
Сосново, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
18.12.1943
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
в возрасте 55 лет, причина смерти - дистрофия