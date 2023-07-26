Кудрявцева Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Анастасия Сергеевна

Кудрявцева Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

18.12.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения рассчитан, исходя из возраста, указанного в свидетельстве о смерти
Рождение ребёнка
09.06.1916

Дочь: Горбунова (Кудрявцева) Анна Степановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Степан Авдеевич

Сосново, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
18.12.1943
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
в возрасте 55 лет, причина смерти - дистрофия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.