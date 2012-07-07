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Пономарева Александра Викторовна
Пономарева Александра Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.2012
Пол
Женский
Отец
Пономарев Виктор Александрович
1979 г.р.
Мать
Пономарева Ольга Витальевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2012
Отец:
Пономарев Виктор Александрович
Мать:
Пономарева Ольга Витальевна
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