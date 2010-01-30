Карасева Ангелина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева Ангелина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.2010

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2010

Отец: Карасев Виктор Борисович

Мать: Карасева Елена

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