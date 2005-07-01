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Кокуркин Юрий Николаевич

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Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

20.07.1941

Дата смерти

?.07.2005

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1914 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чаева Антонида Федоровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
06.03.1965

Жена: Лебедева София Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Это была комсомольская свадьба)
Рождение ребёнка
07.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева София Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева София Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева София Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
?.07.2005
Иваново, Иваново, Ивановская область
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