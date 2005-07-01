Кокуркин Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1941
Дата смерти?.07.2005
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Чаева Антонида Федоровна
Бракосочетание
06.03.1965
Это была комсомольская свадьба)
Рождение ребёнка
07.12.1965
Рождение ребёнка
14.12.1968
Рождение ребёнка
14.12.1968
Смерть
?.07.2005
Иваново, Иваново, Ивановская область