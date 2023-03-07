Харина Елена Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарина Елена Ларионова

Харина Елена Ларионова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Харин Андрей Максимов

Отец ребёнка: Харин Максим Лукин

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Максим Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close