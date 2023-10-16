Моругина Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моругина Любовь Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Моругина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Моругин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Моругина Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Моругин Михайло Алексеевич

Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Моругина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Моругина Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моругин Алексей Егорович

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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