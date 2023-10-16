Моругина Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Моругина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Моругин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Моругина Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Моругин Михайло Алексеевич
Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Моругина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Моругина Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Моругин Алексей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно