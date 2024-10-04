Аграфена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1691 ст.
Муж: Афанасий Тихонович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421777#3
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Гаврил Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Тихонович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Афанасий Тихонович, 53 года, и жена его Аграфена, 47 лет. У них дети Гаврил, 13 лет, Пелагея, 11 лет. 1719г
Смерть
После 1724