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Аграфена Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1666 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1691 ст.

Муж: Афанасий Тихонович

Давыдково, Шуйский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421777#3
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Гаврил Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Тихонович

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Тихонович

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Давыдково, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Афанасий Тихонович, 53 года, и жена его Аграфена, 47 лет. У них дети Гаврил, 13 лет, Пелагея, 11 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Давыдково, Шуйский район, Северный край

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