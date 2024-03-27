(Мустафина) Магисарвар
Место рожденияРоссия
Дата рождения1910
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Мустафин Хамза
Мать: Мустафина Рабига
Россия
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лира Газизовна
Отец ребёнка: Габидуллин Газиз
Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.07.1934
Сын: Габидуллин Радик
Отец ребёнка: Габидуллин Газиз
Оренбургская обл, Шарлыкский район, с. Новомусино
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габидуллин Газиз
Оренбургская область, Шарлыкский район, с.Новомусино
Рождение ребёнка
05.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габидуллин Газиз
Республика Башкортостан, Россия
Смерть
1994