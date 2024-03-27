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(Мустафина) Магисарвар

Место рождения

Россия

Дата рождения

1910

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Мустафин Хамза

Мать: Мустафина Рабига

Россия
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лира Газизовна

Отец ребёнка: Габидуллин Газиз

Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.07.1934

Сын: Габидуллин Радик

Отец ребёнка: Габидуллин Газиз

Оренбургская обл, Шарлыкский район, с. Новомусино
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габидуллин Газиз

Оренбургская область, Шарлыкский район, с.Новомусино
Рождение ребёнка
05.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габидуллин Газиз

Республика Башкортостан, Россия
Смерть
1994
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