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Банников Пётр Семенович

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Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

07.10.1928

Дата смерти

26.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1928

Отец: Банников Семён

Мать: Банникова Арина

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
29.01.1951

Сын: Банников Владимир Петрович

Мать ребёнка: Банникова Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
23.03.1954

Сын: Банников Василий Петрович

Мать ребёнка: Банникова Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
02.05.1959

Дочь: Дранишникова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Банникова Евдокия Лаврентьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Евдокия Лаврентьевна

Смерть
26.02.2009
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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