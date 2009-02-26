Банников Пётр Семенович
Место рождения
Дата рождения07.10.1928
Дата смерти26.02.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1928
Отец: Банников Семён
Мать: Банникова Арина
Рождение ребёнка
29.01.1951
Сын: Банников Владимир Петрович
Мать ребёнка: Банникова Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
23.03.1954
Сын: Банников Василий Петрович
Мать ребёнка: Банникова Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
02.05.1959
Дочь: Дранишникова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Банникова Евдокия Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.2009