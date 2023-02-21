Бушмелева Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмелева Ульяна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1900

Дата смерти

12.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1931

Дочь: Обухова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмелев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмелев Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмелев Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.10.1975
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