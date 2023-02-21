Бушмелева Ульяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1900
Дата смерти12.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1931
Дочь: Обухова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмелев Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмелев Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.10.1975