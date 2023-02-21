Волкова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.
Дочь: Карасева Вера Ильинична
Отец ребёнка: Волков Илья Егорович
Рождение ребёнка
16.09.1875 ст.
Сын: Волков Михаил Ильич
Отец ребёнка: Волков Илья Егорович
Рождение ребёнка
09.11.1884 ст.
Сын: Волков Иван Ильич
Отец ребёнка: Волков Илья Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Отец ребёнка: Волков Илья Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Илья Егорович
Смерть
Неизвестно