Волкова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.

Дочь: Карасева Вера Ильинична

Отец ребёнка: Волков Илья Егорович

Рождение ребёнка
16.09.1875 ст.

Сын: Волков Михаил Ильич

Отец ребёнка: Волков Илья Егорович

Бытинки, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
09.11.1884 ст.

Сын: Волков Иван Ильич

Отец ребёнка: Волков Илья Егорович

Бытинки, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Сын: Волков Григорий Ильич

Отец ребёнка: Волков Илья Егорович

Бытинки, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Илья Егорович

Смерть
Неизвестно
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