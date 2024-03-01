Лизогуб Архип Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизогуб Архип Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1915

Дочь: Ивченко Ефросиния Архиповна

Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавенко Александра Архиповна

Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизогуб Василий Архипович

Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизогуб Евгений Архиповна

Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизогуб Галина Архиповна

Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизогуб Мария Архиповна

Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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