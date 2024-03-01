Лизогуб Архип Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1915
Дочь: Ивченко Ефросиния Архиповна
Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавенко Александра Архиповна
Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизогуб Василий Архипович
Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизогуб Евгений Архиповна
Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизогуб Галина Архиповна
Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизогуб Мария Архиповна
Мать ребёнка: Лизогубова Ксения Яковлевна
Смерть
Неизвестно