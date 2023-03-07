Dorfman (Sturzha) (Averbukh) Gisya
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Gutmanov (averbukh) Leib
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Муж: Sturzha Duvid
Рождение ребёнка
25.01.1893
Сын: Sturza Motya Meir
Отец ребёнка: Sturzha Duvid
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Sturzha Duvid
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Reyzya
Отец ребёнка: Sturzha Duvid
Бракосочетание
24.12.1906
Муж: Dorfman Gedale
Смерть
Неизвестно