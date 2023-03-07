Dorfman (Sturzha) (Averbukh) Gisya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dorfman (Sturzha) (Averbukh) Gisya

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.
1852 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Gutmanov (averbukh) Leib

Мать: не указана

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
1892

Муж: Sturzha Duvid

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
25.01.1893

Сын: Sturza Motya Meir

Отец ребёнка: Sturzha Duvid

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1895

Сын: Sturzha Leyzer (Elizer)

Отец ребёнка: Sturzha Duvid

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Reyzya

Отец ребёнка: Sturzha Duvid

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
24.12.1906

Муж: Dorfman Gedale

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно
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