Евдокименко Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Дочь: Евдокименко Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Около 1850
Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Таврическая полубригада Пограничной службы, объезчик
Смерть
Неизвестно