Евдокименко Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокименко Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Дочь: Евдокименко Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Около 1850
Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Таврическая полубригада Пограничной службы, объезчик
Смерть
Неизвестно

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