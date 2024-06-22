Тимченко Евлампий Анисимович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Тимченко Анисим Антонович
Мать: Тимченко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимченко Наталья
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Тимченко) Татьяна Евлампиевна
Мать ребёнка: Тимченко Наталья
Рождение ребёнка
1856
Сын: Тимченко Пётр Евлампиевич
Мать ребёнка: Тимченко Наталья
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Тимченко) Феодосия Евлампиевна
Мать ребёнка: Тимченко Наталья
Рождение ребёнка
1862
Сын: Тимченко Фёдор Евлампиевич
Мать ребёнка: Тимченко Наталья
Смерть
1862