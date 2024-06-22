Тимченко Евлампий Анисимович 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимченко Евлампий Анисимович

Место рождения

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1829

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Тимченко Анисим Антонович

Мать: Тимченко Татьяна

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимченко Наталья

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Тимченко) Татьяна Евлампиевна

Мать ребёнка: Тимченко Наталья

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Тимченко Пётр Евлампиевич

Мать ребёнка: Тимченко Наталья

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Тимченко) Феодосия Евлампиевна

Мать ребёнка: Тимченко Наталья

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Тимченко Фёдор Евлампиевич

Мать ребёнка: Тимченко Наталья

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1862
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край

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