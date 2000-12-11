Asdfasdf asdfasdf asdfasdfasdf
Место рождения
Дата рождения11.12.2000
Дата смерти01.02.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2000
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Adsfasdf asdfasdf asdfasdf
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Asdfasdf asfdasdf wasfdasdf
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.02.2020