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Asdfasdf asdfasdf asdfasdfasdf

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Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

11.12.2000

Дата смерти

01.02.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

MA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2000

Отец: не указан

Мать: не указана

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Adsfasdf asdfasdf asdfasdf

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Asdfasdf asfdasdf wasfdasdf

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.2020
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