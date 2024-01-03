Личагина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Личагина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Личагин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Личагин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Личагин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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