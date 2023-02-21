Лебедева Ульяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Сюляев Дмитрий Павлович
Мать: Сюляева Татьяна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Лебедев Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Лебедев Аркадий Васильевич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Лебедев Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Лебедев Аркадий Васильевич
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Аркадий Васильевич
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Лебедева Светлана Аркадьевна
Отец ребёнка: Лебедев Аркадий Васильевич
Смерть
2002