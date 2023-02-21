Лебедева Ульяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Ульяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Сюляев Дмитрий Павлович

Мать: Сюляева Татьяна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Лебедев Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Лебедев Аркадий Васильевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Лебедев Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Лебедев Аркадий Васильевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Аркадий Васильевич

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Лебедева Светлана Аркадьевна

Отец ребёнка: Лебедев Аркадий Васильевич

Смерть
2002
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