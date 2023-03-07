Гужова Наталья Ильинична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1843 ст.
Дата смерти07.09.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1876 ст.
Сын: Гужов Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Гужов Матвей Назарович
Рождение ребёнка
29.10.1879 ст.
Отец ребёнка: Гужов Матвей Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гужов Матвей Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1911 ст.
от головной боли ГАУО 134-39-225