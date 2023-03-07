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Гужова Наталья Ильинична

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Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1843 ст.

Дата смерти

07.09.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 или 1844 г.р.

Дети

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АП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1876 ст.

Сын: Гужов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Гужов Матвей Назарович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1879 ст.

Сын: Гужов Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Гужов Матвей Назарович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гужов Симеон Матвеевич

Отец ребёнка: Гужов Матвей Назарович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужов Матвей Назарович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.09.1911 ст.
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
от головной боли ГАУО 134-39-225
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