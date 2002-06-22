Кузьмин Александр Леонидович
Место рождения
Дата рождения21.07.1951
Дата смерти22.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
?.09.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.06.2002