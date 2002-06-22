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Кузьмин Александр Леонидович

Место рождения

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.07.1951

Дата смерти

22.06.2002

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1951

Отец: Кузьмин Леонид Павлович

Мать: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
?.09.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
22.06.2002
Саранск, Саранск, Республика Мордовия

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