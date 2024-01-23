Пашкова Левыкина Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1953
Дочь: Дорохина Пашкова Нина Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно