Пашкова Левыкина Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Левыкина Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1953

Дочь: Дорохина Пашкова Нина Анатольевна

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Смерть
Неизвестно

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