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Сасина (Васильева) Людмила Митрофановна
Сасина (Васильева) Людмила Митрофановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.1938
Пол
Женский
Отец
Васильев Митрофан Васильевич
1906 г.р.
Мать
Васильева (Пономарева) Таисия
Около 1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938
Отец:
Васильев Митрофан Васильевич
Мать:
Васильева Таисия
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