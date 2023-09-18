Кузнецова Наталия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Наталия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1911

Сын: Кузнецов Петр Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Севастьянович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Св-во выдано 30.09.1959 г.
Место жительства
1911
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.02.1914

Сын: Кузнецов Павел Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Севастьянович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Севастьянович

Смерть
Неизвестно
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