Кузнецова Наталия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1911
Сын: Кузнецов Петр Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Севастьянович
Св-во выдано 30.09.1959 г.
Место жительства
1911
Рождение ребёнка
09.02.1914
Сын: Кузнецов Павел Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Севастьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно