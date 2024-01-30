Семченко (Гарчу) Лилиана Степановна
Место рождения
Дата рождения08.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1983
Отец: Гарчу Степан Афанасьевич
Мать: Брезан Нина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семченко Михаил
Рождение ребёнка
17.09.2007
Сын: Семченко Александр
Отец ребёнка: Семченко Михаил
Рождение ребёнка
21.11.2013
Сын: Семченко Михаил
Отец ребёнка: Семченко Михаил
Рождение ребёнка
20.04.2020
Дочь: Семченко Лария
Отец ребёнка: Семченко Михаил