Семченко (Гарчу) Лилиана Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семченко (Гарчу) Лилиана Степановна

Место рождения

Баймаклия, Кантемирский район

Дата рождения

08.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1983

Отец: Гарчу Степан Афанасьевич

Мать: Брезан Нина Георгиевна

Баймаклия, Кантемирский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семченко Михаил

Рождение ребёнка
17.09.2007

Сын: Семченко Александр

Отец ребёнка: Семченко Михаил

Рождение ребёнка
21.11.2013

Сын: Семченко Михаил

Отец ребёнка: Семченко Михаил

Рождение ребёнка
20.04.2020

Дочь: Семченко Лария

Отец ребёнка: Семченко Михаил

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