Рахимов Рамазан Садыкович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахимов Садык
Мать: Рахимова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахимова ?
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Абдрашитова (АбдРахимова) Марзия Рамазановна
Мать ребёнка: Рахимова ?
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рахимов Закария Рамазанович
Мать ребёнка: Рахимова ?