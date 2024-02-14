Рахимов Рамазан Садыкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахимов Рамазан Садыкович

Рахимов Рамазан Садыкович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахимов Садык

Мать: Рахимова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова ?

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Абдрашитова (АбдРахимова) Марзия Рамазановна

Мать ребёнка: Рахимова ?

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рахимов Закария Рамазанович

Мать ребёнка: Рахимова ?

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.