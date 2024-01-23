Анисья Анисимова
женский, родилась 1723 ст.
умерла 1765 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Супруги
Никифор Софронов1702 ст. г.р.
Дети
Афанасий Никифоров1737 ст. г.р.
Василий Никифоров1744 ст. г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Софронов
Рождение ребёнка
1737 ст.
Сын: Афанасий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Софронов
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Софронов
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Федора Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Софронов
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Акилина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Софронов
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Саломея Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Софронов
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: Прасковья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Софронов
Смерть
1765 ст.