Анисья Анисимова 1723 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Анисимова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1723 ст.

умерла 1765 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Супруги
Никифор Софронов1702 ст. г.р.
Дети
Афанасий Никифоров1737 ст. г.р.
Василий Никифоров1744 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Софронов

Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Афанасий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Софронов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Василий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Софронов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Федора Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Софронов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Акилина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Софронов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Саломея Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Софронов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: Прасковья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Софронов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
1765 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

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