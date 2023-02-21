Афимья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марина Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Евдоким Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Данила Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Егор Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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