Афимья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марина Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Евдоким Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Данила Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Егор Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Михаил Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Филиппович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно