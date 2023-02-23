Федосья Авдеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лука Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гаврила Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Место жительства
1858
31
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно