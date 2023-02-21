Grunwald (Koch) Anna Catharina
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1881
Дочь: Grunwald Maria
Отец ребёнка: Johann Conrad
Рождение ребёнка
13.11.1882
Сын: Grunwald Alexander
Отец ребёнка: Johann Conrad
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Johann Conrad
Смерть
Неизвестно