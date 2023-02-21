Grunwald (Koch) Anna Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grunwald (Koch) Anna Catharina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1881

Дочь: Grunwald Maria

Отец ребёнка: Johann Conrad

Рождение ребёнка
13.11.1882

Сын: Grunwald Alexander

Отец ребёнка: Johann Conrad

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Johann Conrad

Смерть
Неизвестно
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